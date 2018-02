Parcheggi, piste ciclabili e viabilità: si riunisce il consiglio del quartiere

Mercoledì 21 febbraio alle 20.30 è convocato il consiglio del quartiere Borgo di Faenza. La riunione, alla quale parteciperà anche l'assessore ai lavori pubblici e viabilità del Comune di Faenza, si terrà presso la sede del quartiere, in via Saviotti 1. Questo l'ordine del giorno del consiglio: posti auto pubblici in via Boschi; viabilità in via Carchidio; viabilità in corso Europa; pista ciclabile in via Fornarina. All'incontro sono invitati a partecipare tutti i residenti nel quartiere.

