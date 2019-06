'Parcheggi selvaggi' dei camperisti, la Lega: "Servono controlli più severi"

Torna l'estate e con lei i problemi dei parcheggi per auto e camper. Dopo le polemiche sollevate a Lido di Classe, i consiglieri della Lega Nord di Cervia sollevano il problema relativo alla città del sale. "Sebbene il nostro territorio abbia più zone adibite ad area sosta per i camper ed i veicoli dotati di roulotte (come ad esempio l’area adiacente a viale Ascione), è giusto segnalare alla Giunta che forse sarebbe l’ora di dare un segnale di rispetto delle regole, magari emanando apposita norma vietante anche la semplice sosta, breve o lunga che sia, ai camper sulle aree adibite a semplice parcheggio (stalli a pagamento di colore blu e quelli gratuiti di colore bianco) di autovetture nel periodo estivo di massima affluenza turistica, ovvero per i soli mesi di luglio, agosto, in tutti i weekend dell’anno, nelle festività di Natale, Pasqua, durante eventi di particolare rilevanza ed eventualmente anche nell’ultima settimana di giugno".

"In particolare - proseguono i leghisti in un'interrogazione - alcuni cittadini ci segnalano l’area selvaggia che si è creata intorno allo stadio “Germano Todoli” di Milano Marittima, in cui numerosi camper hanno di fatto, in questo periodo, creato un vero e proprio campeggio libero con, in alcuni casi, anche la messa all’aria aperta di biancheria intima allo scopo verosimile di essere asciugata, oltre che a una situazione analoga presso la zona Terme. Chiediamo se l’amministrazione comunale è conscia di tale situazione e, in risposta negativa, non si ritiene appropriato emanare un'apposita ordinanza con le prescrizioni citate? Negli ultimi 30 giorni, quanti e quali controlli sono stati effettuati esclusivamente nelle sole aree attenzionate citate?".