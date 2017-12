La Municipale ferma un parcheggiatore abusivo: lui reagisce e tenta la fuga, arrestato

Giovedì pomeriggio gli agenti della Polizia Municipale – Vigilanza di Quartiere, durante un servizio di pattuglia in Largo Firenze mirato al controllo sulla presenza di parcheggiatori abusivi, hanno arrestato un cittadino senegalese per resistenza a pubblico ufficiale.

Nello specifico gli agenti hanno notato la presenza di tre uomini che si aggiravano fra le auto, gesticolando verso gli automobilisti e indicando loro gli stalli di sosta liberi. All’arrivo della pattuglia, due delle tre persone si sono date alla fuga, mentre la terza ha continuato a invitare gli automobilisti a parcheggiare nei posti non occupati. Fermato dal personale dalla Polizia Municipale, l’uomo ha poi tentato di fuggire senza successo. Alla richiesta di esibire i propri documenti di identificazione e il titolo di soggiorno l'uomo, che secondo gli agenti si trovava in stato di ubriachezza, si è mostrato poco collaborativo, iniziando a urlare e sbracciare in modo agitato, cercando nuovamente di fuggire.

L’uomo, un 29enne di nazionalità senegalese già noto agli uffici in quanto sanzionato in relazione all’attività di parcheggiatore abusivo, avrebbe poi continuato a mantenere un atteggiamento aggressivo e minaccioso nei confronti degli agenti, tanto da renderne necessario l’arresto. Lo straniero ha trascorso la notte nella cella di sicurezza del Comando di Municipale in attesa della direttissima, tenutasi venerdì mattina. L’uomo è stato arrestato per aver posto in essere una condotta violenta nei confronti di un agente con l’evidente intento di sottrarsi al controllo, per avere tenuto un comportamento molesto nei confronti dei cittadini che usufruivano del parcheggio e sanzionato per l’ubriachezza molesta. Nella direttissima il giudice del Tribunale di Ravenna ha convalidato l’arresto e previsto l’obbligo di firma giornaliera presso i Carabinieri, accettati i termini a difesa con udienza al prossimo aprile 2018.