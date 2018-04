Parcheggiatore abusivo alla camera mortuaria: aggredisce un agente e scappa

Mattinata movimentata sulle strade del ravennate. La Polizia municipale di Ravenna ha arrestato un 22enne nigeriano, residente a Ravenna, accusato di resistenza a pubblico ufficiale e molestia o disturbo alle persone. Martedì mattina gli agenti hanno notato il 22enne, nei pressi dell'ingresso della camera mortuaria in piazzale Vacchi, intento a indicare i parcheggi liberi agli automobilisti, pretendendo poi una ricompensa in denaro dagli stessi. Il giovane avrebbe poi attuato lo stesso comportamento con gli agenti in borghese, chiedendo loro qualche moneta.

A quel punto i poliziotti hanno chiesto allo straniero, che secondo gli inquirenti si trovava in evidente stato d'ebbrezza, di esibire i documenti: questi, in tutta risposta, avrebbe cercato di divincolarsi e, non riuscendoci, avrebbe finto un malore gettandsi a terra. Uno dei poliziotti si è quindi abbassato per cercare di aiutare il 22enne, ma questi si sarebbe scagliato contro di lui torcendogli un polso e spintonarlo facendolo cadere, per poi fuggire verso via Missiroli. Da lì si è scatenato un inseguimento, tanto che il fuggitivo nella corsa avrebbe urtato l'auto di servizio provocandone la rottura dello specchietto retrovisore. Raggiunto infine dagli agenti, il nigeriano è stato bloccato e accompagnato al Comando della Municipale, dove è stato arrestato. In Tribunale l'uomo è stato condannato a 4 mesi e 20 giorni di reclusione, pena sospesa.