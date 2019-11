Parcheggiatore abusivo in piazza Baracca: in manette

Un 63enne italiano, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato venerdì dalla Polizia locale di Ravenna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Una pattuglia è intervenuta per reprimere un'attività di parcheggiatore abusivo in Piazza Baracca, ove era stata segnalata la presenza di un soggetto che importunava alcuni ausiliari del traffico (operatori Azimut) che stavano procedendo al controllo degli stalli di sosta a pagamento presenti in zona. L'uomo, una volta rintracciato e invitato presso il comando per ulteriori accertamenti, ha tentato di divincolarsi con violenza dagli agenti, strattonandoli e spintonandoli, perpetrando una condotta minacciosa e violenta. Per questo è stato condotto in stato di arresto presso le celle del Comando. Sabato mattina, con rito direttissimo, il Giudice ha convalidato l'arresto rimettendo, contestualmente, in libertà il soggetto.