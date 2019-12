Parcheggio di piazza Costa a Cervia, il sindaco: "Nessuna decisione è stata presa"

"Nessuna decisione è stata presa": il sindaco di Cervia Massimo Medri interviene sul caso della nuova organizzazione dei parcheggi di piazza Andrea Costa. "Ci sono ipotesi di lavoro per affrontare alcune criticità emerse sia dai residenti che dai commercianti - spiega il primo cittadino - Come per altre zone della città, eventuali proposta di riorganizzazione saranno sottoposte a un processo partecipativo che coinvolgerà gli organi rappresentativi della città (consigli di zona) e le rappresentanze economiche. Quindi c'è ampio spazio per un confronto sereno e costruttivo che approdi a una soluzione in grado di risolvere i problemi, che comunque esistono e sono stati sollevati da più parti. La discussione che dovrà svilupparsi nella città sarà anche collegata a un sistema più generale della sosta, che riguarderà l'inserimento di nuovi spazi in grado di ampliare e diversificare l'offerta pubblica".