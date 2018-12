Parcheggio "furbetto" col disco orario motorizzato: automobilista denunciata

Lo spirito d’osservazione degli agenti della polizia locale dell’Unione della Romagna Faentina è costato caro a un'automobilista di Castel Bolognese. Si tratta di una 42enne denunciata all’autorità giudiziaria per truffa aggravata come “furbetta della sosta”. In un parcheggio in centro città, infatti, la donna è stata scoperta con un ingegnoso disco orario motorizzato posto all’interno della propria auto in sosta. Durante il controllo un agente in servizio a Castel Bolognese ha notato che l'auto presentava sul cruscotto un particolare dispositivo che, grazie a un motorino collocato dietro il cartoncino-indicatore del disco orario, spostava automaticamente in avanti la lancetta del disco orario come un orologio. Un modo per aggiornare continuamente l'ora di arrivo negli stalli di sosta e consentire così una sosta indisturbata per lunghi periodi. La donna si è quindi beccata una denuncia.