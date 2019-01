Parcheggio 'smart': la sosta nelle strisce blu si paga con un'app

Pagare la sosta sulle strisce blu direttamente dal proprio telefono grazie a un'app: da oggi tutti coloro che si trovano a Ravenna, Cervia o Russi potranno pagare il loro parcheggio utilizzando l'applicazione di Postepay, cliccando sul simbolo “+” presente sulla schermata iniziale dell’app e abilitando la propria carta Postepay. L'applicazione offre al cliente servizi informativi e dispositivi in un'unica piattaforma il cui accesso e utilizzo è reso sicuro attraverso l’inserimento del proprio codice personale, ma anche tramite riconoscimento biometrico e impronta digitale (“fingerprint”), per i clienti che lo desiderano e che sono in possesso di un dispositivo mobile abilitato.