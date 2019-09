Parchi, forese e centro urbano protagonisti dei laboratori sull'urbanistica

Mercoledì sera l’Almagià ha ospitato l’incontro pubblico "Voci dalla città", che ha segnato un momento decisivo per Ravenna Partecipa all’Urbanistica Generale, il percorso partecipativo finanziato dalla legge regionale sulla partecipazione che il Comune di Ravenna ha intrapreso al fine di coinvolgere la cittadinanza nell’elaborazione del nuovo Piano Urbanistico Generale. Ad ascoltare le voci dalla città, raccolte sui territori nella prima fase del percorso, erano presenti circa 150 persone tra cittadini, rappresentati del tavolo di negoziazione, ossia il tavolo tecnico di progetto, amministratori e i progettisti del piano.

La serata ha dato avvio alla seconda fase partecipativa, che si concentrerà sul tema della rigenerazione urbana e avrà l’obiettivo di sperimentare le tematiche rafforzate dalla nuova legge regionale, attraverso la realizzazione di tre laboratori di urbanistica partecipata. I cittadini presenti all’evento Voci dalla città hanno avuto la possibilità di selezionare in maniera partecipata due temi tra quelli selezionati dal tavolo di negoziazione ed emersi durante la prima fase del percorso, mentre il terzo tema è stato scelto direttamente dagli attori del tavolo.

Gli argomenti dei laboratori quindi saranno: permeabilità dei suoli e spazio pubblico, parchi e giardini, città pubblica: servizi e dotazioni nei paesi del forese e nel centro urbano (precedentemente scelto dal tavolo di negoziazione). Ad ogni argomento è stato abbinato un caso-studio legato ai nostri territori. I laboratori si svolgeranno sabato 12 ottobre, sabato 26 ottobre, sabato 9 novembre e dureranno tutto il giorno, con pranzo incluso. Ogni laboratorio avrà un argomento da affrontare, momenti di formazione, passeggiate esplorative e attività partecipative dove i cittadini e i professionisti potranno confrontarsi per condividere idee, linee guida, buone pratiche per il miglioramento della qualità urbana e della sostenibilità ambientale, che siano replicabili in tutti i contesti della nostra città.