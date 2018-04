Parchi in festa per festeggiare le nuove gestioni: laboratori e visite guidate

Prende il via dal 1 maggio la nuova gestione dei due principali parchi faentini: il parco Roberto Bucci e quello della Rocca. Dopo i consistenti interventi di riqualificazione svolti dall'Amministrazione comunale all'interno del parco Bucci nella primavera del 2017 e i successivi interventi di gestione faunistica tesi a ridurre e a riequilibrare le popolazioni animali residenti nel parco Bucci e in quello della Rocca, l'Unione della Romagna Faentina ha emesso, lo scorso inverno, un bando per affidare la gestione degli animali e della componente acqua all'interno delle due aree verdi pubbliche.

Fra le proposte pervenute la commissione giudicatrice ha scelto il progetto presentato dall'associazione di promozione sociale Piccola Oasi Lilly e i Vagabondi, che, dopo aver firmato proprio in questi giorni una convenzione triennale, avvierà dal 1 maggio la gestione degli animali e delle acque dei due parchi, mentre la cura del verde resterà compito del Servizio Ambiente e manutenzione verde dell'Unione della Romagna Faentina. Per tutta la giornata del 1 maggio i volontari dell'Associazione saranno presenti presso l'ingresso principale del parco Bucci (in piazzale Pancrazi) con un banchetto informativo, per incontrare i cittadini e farsi conoscere. Inoltre, sia al mattino che al pomeriggio, i volontari terranno dei laboratori creativi rivolti ai bambini. Sono infine programmate due visite guidate gratuite, alle ore 10.00 e alle 15.00, aperte a tutta la cittadinanza, all'interno del parco Bucci per far conoscere gli aspetti zoologici e botanici di particolare pregio della grande area verde.