Grazie ai volontari il parco resta aperto con orario continuato

Grazie alla gestione condivisa fra Comune di Bagnacavallo, cittadini e associazioni del territorio si amplia ulteriormente l’orario di apertura del Parco delle Cappuccine, che da mercoledì 6 giugno sarà fruibile dalle 9.30 alle 18.30 con orario continuato. Ai volontari e alle associazioni bagnacavallesi che hanno aderito al patto di collaborazione si uniranno infatti operatori e ospiti della residenza Casa Sintoni di Bagnacavallo, nell’ambito delle attività di integrazione sociale proposte dalla cooperativa Zerocento che gestisce la struttura.

Per tutto il mese di giugno sarà possibile continuare a frequentare il parco per leggere, giocare, rilassarsi, studiare, vivere qualche ora all’aria aperta. Il parco potrà inoltre ospitare eventi e iniziative promossi dalle associazioni del territorio, come la lettura di testi e poesie dedicati alla natura proposta il 25 maggio scorso dal Gruppo di lettura della biblioteca comunale Taroni. Il Parco delle Cappuccine, in via Berti 6, è aperto grazie a un patto di collaborazione sperimentale per la sua gestione condivisa sottoscritto dal Comune di Bagnacavallo e dai volontari delle associazioni Coordinamento per la Pace Bagnacavallo, Cercare la Luna, Help for Family, Pro Loco, HumuSapiens, Bagnagas, Lestes, Jam Salam, Amici di Neresheim e Legambiente. Il progetto è frutto del percorso partecipato Più per Bagnacavallo. Chi volesse collaborare con le associazioni e i cittadini per la gestione condivisa del parco delle Cappuccine può contattare l'Ufficio Partecipazione del Comune al numero 0545280889.