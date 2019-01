Cercasi un nuovo gestore per il bar del parco naturale

La cooperativa Atlantide, che gestisce il parco naturale di Cervia, cerca un nuovo gestore per il bar "Binario 9¾", posto all'interno dello stesso parco. Immerso nella pineta, ideale per concedersi una pausa caffè, un pranzo veloce o una merenda, il bar è aperto al pubblico dal 1 aprile al 30 settembre con dalle 9 alle 19 aprile (maggio e settembre) e dalle 9 alle 20 a giugno, luglio e agosto. L’affitto è per un minimo di tre anni, a partire da marzo 2019. Al nuovo gestore si chiede di offrire un servizio di qualità attraverso la promozione dell’enogastronomia locale, di contribuire a rendere il parco un punto di eccellenza del territorio e un riferimento per cittadini e turisti e di collaborare attivamente alla realizzazione di eventi, incontri e attività tematiche.