Parcometri sigillati in attesa del nuovo gestore: la sosta diventa gratis

Il 31 agosto cesserà il servizio di gestione della sosta a pagamento del Comune di Lugo, affidato alla ditta Bofi Park Management Srl. Pertanto, a partire da lunedì 2 settembre i 34 parcometri presenti sul territorio smetteranno di funzionare e saranno sigillati dal gestore uscente. Nel più breve tempo possibile si provvederà alla rimozione degli stessi e alla successiva ricollocazione di nuovi parcometri di ultima generazione da parte del nuovo affidatario del servizio.

Nel periodo in cui i parcometri rimarranno sigillati non sarà necessario pagare la sosta. Il nuovo gestore, Rti Abaco Spa - Input Srl, installerà i nuovi parcometri e le posizioni delle colonnine saranno indicate da apposita segnaletica integrativa; in linea di massima, rimarranno invariate. Il servizio sarà ripristinato entro il mese di settembre: gli utenti saranno tenuti a pagare la sosta dal momento in cui saranno rimossi i sigilli ai parcometri.