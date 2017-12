"Parla come mangi", le performance del "poetry slam" al Magazzino del sale

Si è svolto venerdì il secondo evento organizzato dall’Ecomuseo di Cervia per la mostra “Ti racconto una cosa… della mia cucina” al Magazzino del Sale Torre: Poetry Slam - “Parla come mangi”, la prima gara di poesia valida per il Campionato Lips della città di Cervia. I 7 partecipanti si sono sfidati in tre manches con tre minuti ciascuno per realizzare una performance usando solo voce e presenza scenica. Importantissima l’interazione con il pubblico: le sorti dei concorrenti sono state infatti decise dalla giuria, scelta casualmente tra gli spettatori. Solo i tre sfidanti più apprezzati hanno potuto accedere alla manche finale, vinta poi da Daniele Vaienti di Cesena.

Durante gli intervalli tra una manche e l’altra Roberto Gentilini dell’Associazione Istituto Friedrich Schürr ha proposto al pubblico alcune poesie tradizionali romagnole in dialetto. La mostra rimarrà chiusa fino al 5 gennaio 2018 per permettere il regolare svolgimento del cenone di Capodanno presso il Magazzino del Sale. Inoltre, il 6 gennaio a partire dalle 15.30 avrà luogo il terzo evento organizzato per la mostra, “Le mani in pasta”, laboratorio artistico aperto ai bambini di tutte le età in cui potranno divertirsi a realizzare delle decorazioni con la pasta secca e ascoltare racconti proposti dalla Biblioteca di Cervia con l’aiuto dei volontari del Servizio Civile Nazionale.