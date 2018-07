Parla russo il podio dell'European Tango Festival & Championship di Cervia

Parla russo il podio del nono Campionato Europeo di Tango che si è concluso domenica registrando il “tutto esaurito” in Piazza Garibaldi a Cervia, dove si sono battuti fino all’ultimo colpo di tacco i migliori ballerini provenienti da Italia, Russia, Germania, Francia, Belgio, Grecia, Spagna, Ucraina, Romania, Ungheria, Svizzera, Portogallo, Austria e Turchia davanti a più di mille persone. Primi classificati al Campionato Europeo di Tango de Pista sono i russi Maxim Gerasimov e Ekaterina Petrova, secondi Astasef Dimitrii e Irina Ponomareva, terzi Kuznetsov Dmitriy e Olga Nikolaeva. Quest’ultimi si sono aggiudicati anche il primo podio per la categoria Tango Escenario, al secondo posto la coppia Efimov MikhaIl e Irina Samoilova e terzi Luis Alfredo Squicciarini e Evgeniia Samoilova.

Le gare, valide per i mondiali Tango Buenos Aires Festival y Mundial de Baile 2017 previsti in agosto, hanno visto un finale con una platea sold out e una folla numerosissima che ha riempito la piazza centrale di Cervia. Il premio per i vincitori consiste nel viaggio di andata e ritorno per Buenos Aires, con un soggiorno di tre giorni, per partecipare di diritto alle Finali del Mundial 2017, che si svolgeranno a Buenos Aires in agosto. Il Palmarès degli artisti, e anche giurati, era di primissimo livello e la stessa giuria ha sottolineato come la preparazione delle coppie di ballerini intervenute fosse di altissima qualità grazie alla organizzazione diretta da Barbara Cicero, con la sua associazione sportiva European Tango, che ha rinnovato anche quest’anno l’incarico esclusivo con il Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires per organizzare sul territorio italiano questa manifestazione internazionale.

La sera precedente si era inoltre svolta la prima edizione a Cervia dello Speciale Campionato di Vals & Milonga che al suo esordio ha iscritto 70 coppie di ballerini. Romagnolo il podio del Campionato di Vals che è stato vinto dalla coppia di maestri che vivono e insegnano il tango a Ravenna e a Forlì, oltre che nelle Marche, Matteo Antonietti e Ravena Abdyli, mentre il Campionato di Milonga è stato vinto da Dennys Daniel Fernandez e Matilde Beccaria.