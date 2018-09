Parte il pellegrinaggio verso il Papa a Roma dei "camminatori del sale"

Nato nel 2017, il Cammino del Sale già alla sua seconda edizione è diventato una bella tradizione. Il percorso, che si svolge lungo la via Romea Germanica, è organizzato dal gruppo culturale Civiltà Salinara insieme alla Circolo Culturale Clodovea di Savio e all’Associazione Via Romea Germanica. 12 giornate di cammino e 15 tappe per giungere alla meta e consegnare insieme al sindaco Luca Coffari il sale dolce di Cervia a papa Francesco.

Sabato 29 settembre la partenza da Cervia. Alle ore 9.00 l’appuntamento è alla torre San Michele da cui il corteo dei pellegrini con i salinari e il carriolo carico di sale si avvierà verso Piazza Garibaldi. Qui il saluto delle autorità e la benedizione del sale alla presenza del sindaco Coffari e delle delegazioni delle città gemellate con Cervia, Aalen (Germania) e Jelenia Gora (Polonia), insieme anche alla delegazione di La Baule (Francia). La prima giornata prevede una camminata attraverso le saline alla volta della pieve di Santo Stefano di Pisignano. Visita alla pieve e tappa per il pranzo, poi il cammino proseguirà alla volta di Forlimpopoli e Bertinoro. Di seguito, attraversando gli appennini, il gruppo giungerà a Roma per la consegnare il sale il giorno mercoledì 10 ottobre.

La consegna al Papa del salfiore di Cervia iniziò quando il cardinale Pietro Barbo (diventato poi papa Paolo II) divenne vescovo di Cervia nel 1444. La tradizione venne sospesa nel 1870 in seguito agli eventi della breccia di Porta Pia, che interruppero i rapporti diplomatici tra il Vaticano e l’allora giovane Regno d’Italia. Il cardinale Pietro Barbo aveva pensato di inviare il salfiore a papa Eugenio IV (al secolo Gabriele Condulmer, zio del Barbo per parte di madre) per ringraziarlo della nomina a vescovo di Cervia, allora ricca diocesi, proprio per la produzione del sale, dello Stato Pontificio. La tradizione della consegna del sale in Vaticano è ripresa nel 2003, grazie anche all’interessamento del cervese monsignor Mario Marini, segretario aggiunto della Pontificia Commissione Ecclesia Dei.