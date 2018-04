Parte la lotta alla zanzara tigre: dove ritirare il larvicida e come utilizzarlo

Riparte anche quest’anno la lotta alla zanzara tigre nel territorio della Bassa Romagna. A partire da sabato 7 aprile inizia infatti la campagna di distribuzione del prodotto antilarvale in tutti e nove i comuni dell’Unione. La distribuzione verrà effettuata dagli operatori di Sireb (ditta di Modena che si è aggiudicata l'appalto per i servizi di disinfestazione), dalle associazioni di volontariato locali in alcuni Comuni, nelle piazze (con appositi banchetti), negli Urp e in alcuni quartieri con un servizio porta a porta.

Il calendario delle distrubizioni

La distribuzione del prodotto larvicida si svolgerà secondo il presente calendario: ad Alfonsine lunedì 23 aprile dalle 8.30 alle 12 in piazza della Resistenza (davanti all’entrata del Museo del Senio); per la frazione di Longastrino ci sarà la distribuzione congiunta con il Comune di Argenta, venerdì 27 aprile dalle 14 alle 16 in piazza del Popolo ad Argenta; nella frazione di Filo sempre il 27 aprile, dalle 14 alle 15.45, presso la delegazione comunale di Argenta. A Bagnacavallo banchetto sabato 14 aprile dalle 9 alle 12 sotto al loggiato del municipio e nella frazione di Villanova venerdì 20 aprile dalle 9 alle 12 (presso la delegazione comunale). A Bagnara di Romagna a partire da lunedì 9 aprile ci sarà la consegna porta a porta a cura dei volontari dell’associazione Gives, oppure sarà possibile il ritiro presso l’Urp dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.15 e il sabato dalle 9 alle 11 (esclusi i giovedì e i festivi). A Conselice da sabato 7 aprile distribuzione porta a porta a cura dei volontari del centro sociale “Maurelio Salami” e banchetto davanti al municipio dalle 9 alle 12; nella frazione di Lavezzola consegna porta a porta da giovedì 12 aprile a cura dei volontari del centro sociale “Maurelio Salami”; nella frazione di San Patrizio dal 14 aprile consegna con il porta a porta, oppure dalle 9 alle 12 sempre il 14 aprile banchetto presso le ex scuole elementari. A Cotignola sabato 7 aprile dalle 8.30 alle 11 presso l’ingresso del municipio, e nella frazione di Barbiano dalle 8.30 alle 10 davanti alla farmacia. A Fusignano venerdì 13 aprile distribuzione in piazza Corelli dalle 9 alle 12. A Lugo il prodotto sarà disponibile presso l’Urp del Comune a partire da sabato 21 aprile con i seguenti orari dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13, il sabato dalle 9 alle 12,30 (esclusi i festivi); per le frazioni la distribuzione avverrà il 21 aprile e sarà così organizzata: per Zagonara, Villa San Martino e Malcantone presso il centro civico di Villa San Martino (ex scuole elementari) dalle 8.30 alle 9.30; per Ascensione, Ca’ di Lugo e Santa Maria in Fabriago presso il centro civico (ex scuole elementari) di Ca’ di Lugo dalle 10 alle 11; per San Lorenzo al centro civico dalle 11.30 alle 12.30; per San Potito al centro civico (ex scuole elementari) dalle 8.30 alle 9.30; per Bizzuno al centro civico (ex scuole elementari) dalle 10 alle 11; per le frazioni di Belricetto e San Bernardino presso il centro civico di San Bernardino dalle 11.30 alle 13; per Giovecca, Frascata e Passogatto nelle ex scuole elementari di Giovecca in via Ferrara, dalle 11.30 alle 12.30; per le frazioni di Voltana, Ciribella e Chiesanuova presso la delegazione di Voltana dalle 9 alle 11. A Massa Lombarda sabato 14 aprile dalle 9 alle 12 in piazza della Bocciofila; a Fruges sabato 7 aprile in piazza 8 Marzo dalle 8.30 alle ore 11. A Sant’Agata sul Santerno distribuzione martedì 10 aprile dalle 9 alle 12 presso il portico della farmacia. Ultimate le distribuzioni programmate, il prodotto sarà disponibile fino ad esaurimento delle scorte presso gli Urp comunali.

Come utilizzare il prodotto larvicida

Il prodotto deve essere immesso nelle caditoie di raccolta delle acque piovane e delle aree cortilive private e nei pozzetti delle grondaie e utilizzato fino al 31 ottobre, anche durante i periodi di ferie, con cadenza mensile. È necessario ripetere il trattamento dopo ogni abbondante pioggia. Qualora i cittadini siano in difficoltà a realizzare questi trattamenti nei propri pozzetti privati è possibile rivolgersi a ditte specializzate. Si segnala che se si desidera evitare la ripetizione dei trattamenti nei pozzetti è possibile utilizzare una zanzariera da posizionare molto accuratamente tra il tombino e la cornice di chiusura dello stesso, avendo attenzione che le zanzare non possano raggiungere in alcun modo l'acqua contenuta nel tombino; questa modalità è però vivamente sconsigliata se i pozzetti sono funzionali allo scolo di seminterrati. Anche le grondaie vanno mantenute pulite e libere da fogliame; le botti dell'orto vanno chiuse con coperchio ermetico o con una zanzariera integra e ben tesa. È importante iniziare le attività di lotta alla zanzara tigre poiché con l'arrivo della primavera e l'innalzamento delle temperature questi insetti iniziano a proliferare. Le uova della zanzara tigre, deposte in autunno nei pozzetti e nelle caditoie o in altri contenitori nei quali ristagna acqua, riescono a superare l'inverno e con l'arrivo della primavera riprende il ciclo di vita, con la nascita delle prime larve. L'insetto, per riprodursi, predilige le piccole raccolte d'acqua che si trovano nei sottovasi, nei bidoni lasciati in cortile, nei pozzetti. È indispensabile la collaborazione dei singoli cittadini per contrastarne la proliferazione, in quanto gli interventi effettuati su suolo pubblico riguardano circa il 30% dei focolai (pozzetti su suolo pubblico) e il restante 70% è costituito dai pozzetti posti nelle abitazioni e nelle aree private, che devono essere trattati quindi dai proprietari. Ogni cittadino poi, in ambito privato, deve provvedere alla rimozione di tutti i potenziali focolai larvali, cioè di tutti quei contenitori in cui può ristagnare l’acqua (sottovasi, recipienti di qualunque tipo, teli in plastica, giochi dei bambini nei quali può raccogliersi l'acqua piovana, eccetera) e al controllo dei focolai inamovibili, cioè quelli nei quali non può essere eliminata l’acqua, mediante la chiusura con coperchio ermetico (bidoni per l'orto), o con zanzariere o l’utilizzo di un adeguato prodotto larvicida. Il prodotto distribuito dai Comuni va utilizzato con cadenza mensile e per tutta la stagione estiva fino al 31 ottobre assicurando la copertura del trattamento anche nei periodi di ferie; il trattamento nei pozzetti va ripetuto dopo ogni abbondante pioggia. Quest’anno sarà distribuito un prodotto larvicida liquido; una confezione di prodotto è sufficiente per trattare 5-10 pozzetti cortilivi ed indicativamente è sufficiente per la stagione estiva. In caso di condomini o di abitazioni bifamigliari è sufficiente che un unico referente ritiri il prodotto. Inoltre, se il prodotto è ben conservato può essere utilizzato anche per diverse stagioni estive.