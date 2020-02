Parte la manutenzione degli stalli blu della sosta in centro a Faenza

E' previsto per lunedì 24 febbraio l'inizio dei lavori di manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale che regola la sosta a tariffa in centro storico tramite gli stalli blu a Faenza.

Gli accordi fra il Comune e il gestore del Piano della Sosta Movs, raggruppamento temporaneo d'impresa fra Abaco spa di Padova e Input srl di Genova, prevedono infatti sia quest'ultimo a farsi carico dei periodici lavori di manutenzione della segnaletica stradale, compresa la messa in opera della segnaletica relativa ai cantieri necessari per ridipingere gli stalli. L'apposita ordinanza prevede che la ditta esecutrice dei lavori, così come previsto dal Codice della Strada, debba collocare, almeno 48 ore prima degli interventi di manutenzione sui singoli tratti di strada, apposita segnaletica informativa, chiara ed inamovibile. Prima della chiusura al traffico,saranno inoltre installati i cartelli di indicazione dei percorsi alternativi.

Massima attenzione è richiesta ai cittadini. I veicoli lasciati in sosta nonostante il divieti saranno necessariamente rimossi e trasportati in un luogo di deposito. La restituzione ai proprietari prevede il pagamento delle spese di rimozione e custodia.