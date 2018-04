Partenza 'sprint' per il turismo, pienone negli alberghi: strade in tilt per il traffico

"Turismo, ottima partenza! Tantissima gente per Pasqua e Pasquetta nella nostra città nonostante il meteo incerto e la festività bassa, appena le previsioni sono migliorate gli alberghi aperti hanno riempito last minute". Soddisfatto per il weekend di Pasqua il sindaco di Cervia Luca Coffari: "Tante persone anche in centro a Cervia, Milano Marittima e nelle spiagge. Stiamo lavorando per aumentare le presenze nei mesi primaverili e da due anni a questa parte i dati ci stanno dando ragione con un aumento significativo delle presenze. È infatti molto importante per le nostre imprese e lavoratori avere una stagione un pò più lunga". Permangono però, nonostante la presenza del parcheggio scambiatore e della navetta gratuita, problemi al traffico: "Qualche disagio nel muoversi anche in città, con la statale 16 bloccata e autostrada con molto traffico".