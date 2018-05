Partiti i lavori per la nuova scuola di Lido Adriano: "Presto anche una Casa della Salute"

Mercoledì mattina alla presenza delle autorità e di una rappresentanza di studenti si è svolta la “posa della prima pietra” della nuova scuola di Lido Adriano, in via Tono Zancanaro (davanti all’acquedotto) . Sono intervenuti Michele de Pascale, sindaco di Ravenna, e Giancarlo Frassineti, dirigente dell’Istituto comprensivo del Mare. I lavori dovrebbero concludersi entro il 2019, data a partire dalla quale i piccoli alunni residenti nella località balneare non saranno più costretti a recarsi nei paesi vicini per andare a scuola

"Il finanziamento di questa scuola è stato il primo atto della mia amministrazione - spiega il sindaco - e non credo che in questi 5 anni ci sarà qualcosa di più rilevante per il nostro territorio, in un quartiere così popoloso e complesso. Un grande servizio per famiglie, bambini e insegnanti. Una scuola per un quartiere non è solo un luogo di formazione, ma un luogo di socialità e di impegno per il volontariato. Ma non è finita qui: per Lido Adriano, insieme alla Ausl, abbiamo chiesto la realizzazione di una nuova Casa della Salute, in particolare per quanto riguarda i servizi pediatrici: con quell'intervento cambia il volto del paese e finalmente i servizi saranno all'altezza dei bisogni delle famiglie".

Le caratteristiche dell’opera

La realizzazione del complesso è previsto nel primo stralcio e prevede la costruzione di due corpi di fabbrica a pianta rettangolare, scuola secondaria di primo grado con dieci aule di lezione più due aule speciali con annessa palestra per l’attività psicomotoria degli allievi e attività sportive extrascolastiche regolate dal Coni e/o da Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Coni stesso, uniti da un corpo di collegamento anch’esso rettangolare che congiunge le strutture nei percorsi e le separa per l’utilizzo in orari differenziati. Gli edifici sono a pianta rettangolare, posti in linea con via Tono Zancanaro e a ridosso del parcheggio per quaranta vetture circa. La palestra non sarà strutturata come una semplice aula di attività motoria, ma avrà dimensioni sufficienti per essere utilizzata anche per allenamenti di squadre locali in orario extrascolastico. Una piccola tribuna permetterà al pubblico di genitori e studenti di assistere alle attività.

La scuola, la cui area coperta è di mq. 1153,95, è costituita da:

- n.10 aule didattiche da mq. 53,16 ciascuna

- n. 2 laboratori da mq. 48,75 ciascuna

- Sala insegnanti mq. 27,75

- Ingresso e corridoio

- Servizi igienici

Superficie coperta mq. 1340,00, capacità ricettiva: 250 studenti

La palestra misura mq. 1189,00 ed è costituita da

- Campo da gioco regolamentare per pallavolo o minibasket;

- tribuna con 98 posti a sedere;

- spogliatoi per gli arbitri;

- spogliatoi per gli atleti;

- deposito attrezzi ginnici;

- centrale termica per l’intero complesso.

Il plesso si sviluppa tutto al piano terra.