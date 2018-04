Partono i lavori di consolidamento e di rinforzo a Casa Melandri

La giunta, su proposta dell’assessore ai lavori pubblici Roberto Fagnani, ha approvato il progetto riguardante Casa Melandri di consolidamento di alcuni elementi in cemento armato mediante foderature e placcaggi in calcestruzzo ad alta resistenza e il rinforzo degli elementi strutturali in cemento armato da realizzare con inserimento di fibre di carbonio. E’ previsto, inoltre, l'ancoraggio della facciata storica, risalente agli inizi del Cinquecento, alla retrostante struttura da attuarsi mediante catene metalliche, cerchiaggio e confinamento dei pilastri in muratura con inserimento di elementi metallici. L’intervento, del costo di 250mila euro, avrà una durata di 75 giorni. Sono in corso di espletamento le procedure di gara per l’affidamento dei lavori.