Pasqua benefica: il ricavato della lotteria alle famiglie in difficoltà

E’ il terzo anno consecutivo che il comitato cittadino di Carraie si impegna a donare una parte del ricavato delle uova di Pasqua della tradizionale lotteria locale a favore delle famiglie in difficoltà, ospiti delle strutture di emergenza abitativa del Comune di Ravenna. Un’iniziativa molto apprezzata dall’assessore ai Servizi sociali Valentina Morigi che ha incontrato il presidente del comitato cittadino di Carraie, Cesare Salti, per far giungere a tutte le persone che si sono adoperate i più vivi ringraziamenti.

"Ringrazio il comitato cittadino - ha affermato l'assessore Morigi - e tutti coloro che hanno reso possibile questo gesto di solidarietà nei confronti di chi sta attraversando un periodo di disagio, contribuendo così a rafforzare anche lo spirito di comunità”.