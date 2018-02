Passaggio a livello bloccato per 9 giorni: come cambia la viabilità

Il passaggio a livello di via Caduti della Libertà, nel comune di Barbiano, rimarrà chiuso dalle 9 di giovedì 15 alle 18 di venerdì 23 febbraio. La chiusura è necessaria per consentire ai tecnici di Rete Ferroviaria Italiana di eseguire la manutenzione del binario e del tratto di pavimentazione stradale compresa fra le barriere. Gli interventi produrranno vantaggi anche in termini di miglior comfort per le auto nella fase di attraversamento.

Per consentire l’attività del cantiere, sarà sospesa temporaneamente la circolazione del traffico lungo la strada provinciale 48 Molinello – Dal Rio – Ca’ Vecchia (Via Caduti della Libertà) nel tratto compreso tra l’incrocio con via Manzoni e l’incrocio con la provinciale 61 Madonna della Salute. Le deviazioni del traffico stradale, concordate con la Provincia di Ravenna, saranno evidenziate da un’apposita segnaletica. Nessuna ripercussione sulla circolazione dei treni sulla linea Castel Bolognese - Ravenna.