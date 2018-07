Passaggio di consegne al Rotaract di Lugo: Giacomo Verlicchi eletto nuovo presidente

Nuovo presidente per il Rotaract di Lugo. Sabato 30 giugno si è infatti svolta nel ristorante Roccà di Lugo la cerimonia di avvicendamento alla presidenza, con il passaggio delle consegne da Elisa Forlani a Giacomo Verlicchi. Durante la serata si è tenuto anche il passaggio di consegne dell’Interact Club Lugo (rotariani dai 12 ai 18 anni) da Donato Scaglione a Veronica Longanesi. Alle cerimonie erano presenti numerose autorità rotariane, tra cui il neo presidente del Rotary Club Lugo, Maurizio Tabanelli, e rotaractiane, tra cui la lughese Mariasilvia Esposito in qualità di rappresentante distrettuale, oltre al sindaco di Lugo Davide Ranalli.

Giacomo Verlicchi, 25 anni, è laureato in Ingegneria gestionale e attualmente sta terminando il corso di laurea magistrale nello stesso corso di studi. “Ringrazio Elisa Forlani, i soci e tutta la famiglia Rotariana per il sostegno alle attività che portiamo avanti – ha detto Verlicchi nel corso della cerimonia -. Durante il mio mandato cercherò di consolidare questo splendido gruppo, lavorando per la comunità e continuando la collaborazione con enti e organizzazioni esterni per mantenere viva la passione di un gruppo di ragazzi che, attraverso un’associazione come la nostra, vuole mettersi a disposizione del prossimo”.

Elisa Forlani nel suo anno da presidente ha portato avanti numerosi progetti, tra cui la recente donazione che ha permesso al Day Hospital Oncologico di Lugo di rinnovarsi e il sostegno al progetto “La mia mamma è bellissima” dell’Istituto oncologico romagnolo (Ior). Per quanto riguarda l’Interact, Donato Scaglione ha raccolto circa 720 euro durante le ultime due edizioni della Caccia al Sorriso. Questa somma è stata donata alle scuole elementari di Lugo per l’acquisto di materiale scolastico per gli studenti.