Passaggio di consegne per il Rotary Club Galla Placidia: Paolo Bassi è il nuovo presidente

Inizia il nuovo anno rotariano e il suo tema conduttore è "Siate di ispirazione", un incitamento a essere d’esempio con il modo d’essere, con il modo di agire ispirato dalla filosofia del Rotary. Luglio è tempo di passaggio di consegne e al Rotary Club Ravenna Galla Placidia: questa cerimonia è stata particolarmente sentita per il coinvolgimento del Distretto 2072 che comprende Emilia- Romagna e San Marino.

Un triplo passaggio del testimone ha visto protagonisti il Governatore del Distretto 2072 con Paolo Bolzani che succede a Maurizio Marcialis, il Presidente del Club con Paolo Bassi che subentra a Ivano Venturini e l’Assistente del Governatore con Gabriele Longanesi che prende il posto di Gian Paolo Perfetti. La cerimonia, alla quale era presente il Vicesindaco di Ravenna Eugenio Fusignani, è stata occasione per tracciare un bilancio sull'attività del Distretto e del Club, con la prospettiva di rafforzare l’azione rotariana nel mondo, mantenere alta l'attenzione verso le esigenze del territorio locale.

In particolare il Governatore Paolo Bolzani, primo ravennate a ricoprire questo prestigioso incarico, ha evidenziato alcuni progetti che caratterizzeranno il suo mandato. L’attivazione di un progetto nazionale sulla lotta allo Spreco Alimentare, il cui responsabile è il professor Andrea Segrè, vede il Distretto 2072 attivo in collaborazione con i Distretti della Zona 12 (Italia, Malta e San Marino). Lo scopo dell’azione è sensibilizzare e formare gli studenti delle scuole elementari e medie inferiori sullo spreco alimentare e attraverso un concorso sarà selezionata una classe che trascorrerà una giornata finale a Fico il 10 maggio 2019. Questo progetto sarà esposto nella Convention Internazionale di Amburgo nel 2019. Proseguirà poi l’azione della Commissione Cultura e Promozione del Patrimonio Storico Artistico con un concorso di idee nato proprio per iniziativa dello stesso Paolo Bolzani quando ricopriva il ruolo di Presidente di tale commissione. Sull’azione internazionale ha particolare rilevanza il Progetto acqua Wash–Water, Sanitation, Hygiene in Uganda, con Distretti Usa, Uganda e Italia. Vi sarà anche un Vocational Training Exchange che vedrà coinvolti giovani architetti del Distretto 2072 che si recheranno in Argentina. La squadra del Governatore Bolzani è formata da Patrizia Ravagli come Segretario Distrettuale, Marisa Rossi come Prefetto Distrettuale e Fabrizio Zoli come Tesoriere Distrettuale.

Il Presidente Paolo Bassi del Rotary Club Ravenna Galla Placidia ha illustrato le linee di azione che contraddistingueranno la sua annata. I temi fondamentali riguardano cultura, sport e interventi sociali in affiancamento e supporto alle istituzioni locali. Nel suo incarico il presidente Paolo Bassi sarà affiancato dal consiglio composto da Vicepresidente: Roberto Graziani, Segretario: Giovanni Gualtieri, Prefetto: Oscar Monti, Tesoriere: Giulio Gatti, Consiglieri: Giovanni Montresori, Roberto Facchini, Luigi Martino, Monica Cortesi, Past President: Ivano Venturini, Presidente Eletto: Camillo Rapparini.