Passante aggredita in via Mazzini, Forza Italia: "Servono interventi drastici sul piano sicurezza"

Passante aggredita da un cittadino straniero, a quanto pare in evidente stato di alterazione psicofisica. L'episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di venerdì, intorno alle 18, in via Mazzini. L’extracomunitario avrebbe tentato di sottrarre il cellulare alla malcapitata, ma l’intervento di alcuni passanti in difesa della vittima ha fatto sì che l’aggressore scappasse L'uomo si sarebbe ripresentato nuovamente in sella alla bicicletta inveendo nuovamente fino all’arrivo delle forze dell’ordine che lo hanno raggiunto in via Cerchio.

"Non passa giorno che la nostra città non sia teatro di eventi delinquenziali tra rapine, furti, aggressioni, minacce nei parcheggi - afferma

Mauro Bertolino, delegato comunaledi Forza Italia Ravenna -. Credo che il grande impegno profuso dalle forze dell’ordine debba essere affiancato dalla tecnologia e se continuiamo di questo passo anche dall’intervento dell’esercito per presidiare alcune zone ormai caldissime. Come dice la signora che è stata aggredita non dobbiamo cambiare le nostre abitudini e non possiamo vivere con l’angoscia di cosa possa succedere ai nostri figli quando sono fuori casa, insomma non possiamo vivere di paura".