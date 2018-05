Patenti ritirate e sanzioni per oltre mille euro: weekend intenso per la Municipale

Sanzioni per oltre mille euro, due patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza - in un caso con conseguenze penali per il conducente - 20 punti decurtati e due verbali per omessa revisione. Questo, in sintesi, il bilancio dei controlli a tutela della sicurezza sulle strade attuati dalla Polizia municipale di Ravenna nel fine settimana.

Più in particolare nel corso dei posti di controllo effettuati, da mezzanotte di sabato alle sei di domenica, nelle vie Faentina (Fornace Zarattini) e Romea gli agenti hanno controllato complessivamente 22 veicoli e i relativi conducenti. Uno di questi, un 26enne ravennate, è risultato positivo all'etilometro con un tasso alcolemico pari a 0.64 grammi per litro. Nei suoi confronti è quindi scattato il verbale (oltre 500 euro) con le previste sanzioni accessorie (ritiro della patente ai fini della sospensione e decurtazione di punti), mentre il veicolo è stato affidato a una persona da lui indicata. Sono state inoltre riscontrate nei controlli due casi di omessa revisione, una patente scaduta e una mancanza di documenti al seguito. Sabato notte, invece, la Municipale è intervenuta su un incidente in via Romea, dove un automobilista è risultato ubriaco alla guida.