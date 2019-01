Patenti speciali: nuovi servizi attivati a Faenza da aprile, prenotazioni già aperte

Dal prossimo mese di aprile i cittadini residenti nel territorio di Faenza che necessitano di effettuare la visita per rinnovo/revisione/rilascio della patente di guida presso la Commissione Medica Locale Patenti (cosiddetta commissione “patenti speciali”) potranno effettuare tale visita a Faenza presso la sede dell’Unità operativa “Medicina Legale” di via Golfieri 4 (presso centro Marconi). Le date delle Commissioni sono già state calendarizzate e pertanto le visite sono prenotabili da ora rivolgendosi agli sportelli CUP aziendali (non è prevista la prenotazione via Cuptel e Farmacup, cioè nelle farmacie).

A Faenza sarà attiva la “Commissione di tipo 1” e quindi potranno essere visitati solo:

- coloro che sono affetti da malattie cardiovascolari, diabete, malattie endocrine, malattie del sistema nervoso, malattie psichiche, epilessia, sindrome delle apnee notturne, malattie degenerative progressive dell’occhio

- coloro che effettuano la dialisi,

- coloro che hanno subito un trapianto d’organo,

- i titolari di patente C-CE con età superiore a 65 anni,

- i titolari di patente D-DE con età superiore a 60 anni,

- coloro che necessitano di attestato annuale di idoneità professionale per le patenti di categoria C-CE-D-DE,

- coloro che hanno avuto provvedimenti di revisione ai sensi dell’art.187 Codice della Strada (guida sotto l’influenza di sostanze psicotrope e/o stupefacenti).

Le visite che saranno effettuate a Faenza sono quantificabili in circa 1.600 l’anno. Tutte le altre tipologie di commissioni (tipo 2, 3 e 4) continueranno ad essere effettuata nella sede di Ravenna.