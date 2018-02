Pavone d'Oro, la 38esima edizione viene vinta da Wilma Fatima Matsombe

E' Wilma Fatima Matsombe la vincitrice della 38a edizione del Pavone D'Oro intitolata a Don Italo Cavagnini, ideatore e fondatore della manifestazione. A Wilma Fatima che si è presentata con il brano “Four.. five.. seconds” di Rihanna, è andato lo splendido piatto in ceramica realizzato per l’occasione da Goffredo Gaeta e dalla sua Bottega D'Arte e una speciale intervista su Radio Rcb. Nel corso della finale, la giuria di esperti e il pubblico in sala hanno decretato anche la vittoria di Giulia Toschi, vincitrice per il secondo anno consecutivo della Categoria C che con la sua splendida interpretazione de “I giardini di marzo” di Lucio Battisti ha incassato il consenso unanime della giuria e riscosso un grande successo di pubblico. Sono stati poi assegnati anche i premi alle altre categorie. Lorenzo Tronconi (Categoria B2) per la sua interpretazione di “Rise up” di Andra Day. Vincitrice della Categoria B1 è stata invece la friulana Rebecca Piovan che si è presentata con il brano “Oltre l'orizzonte” colonna sonora del cartoon Disney Oceania. Ultimo premio è andato a Michele Bartolini (Categoria A) per la sua interpretazione di “Portami a ballare” di Luca Barbarossa. Nel corso della serata, sono stati consegnati anche Il 'premio simpatia' alla Terza D della Scuola Elementare Martiri di Cefalonia per l'impegno messo in un progetto che ha coinvolto un'intera classe e per la splendida coreografia, il premio della critica a Serena Farolfi,e il premio fedeltá a Erika Casadio. Durante la manifestazione sono stati ricordati anche i vincitori del Pavone Rock 2018, I Revolution (under 18) e gli Adverse (over 18) Da ricordare anche l'esibizione di Sara Calamelli, vincitrice dello Zecchino D'Oro 2017 nonché della categoria A delle ultime due edizioni del Pavone D'oro e di Sara Lusa, vincitrice della scorsa edizione del Pavone D'oro.

I numeri

Sono state 65 le canzoni in gara, circa un centinaio i concorrenti per un totale di oltre 120 bambini coinvolti (compresi i partecipanti del neonato coro delle Voci Bianche del Pavone) che si sono alternati nel corso delle tre serate, 20 i finalisti che si sono contesi la vittoria.

Le premiazioni

A premiare i vincitori sono stati, oltre al Sindaco Giovanni Malpezzi e a Mons. Mario Toso, anche Giovanni Bettini, presidente di Coop. Clai, Graziano Marini, presidente Confartigianato, Paolo Caroli per la Banca di Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese, Daniele Cantoni titolare di Conad Arena.

Presenti in sala anche i rappresentanti di Avis.

Le autorità

Nel corso delle premiazioni sono intervenuti il Sindaco di Faenza Giovanni Malpezzi, che ha ringraziato l'Associazione Pavone D'Oro, sottolineandone l'impegno nel farsi carico ogni anno della manifestazione e il forte senso di appartenenza al punto che “i concorenti in gara, una volta scaduti i limiti di età entrano volentieri a far parte dell'organizzazione”. A premiare anche Mons. Mario Toso, Vescovo della Diocesi di Faenza-Modigliana. “La musica e il canto – ha sottolineato Toso - educano e consentono di sopportare in modo più leggero le difficioltà della vita”. Alla serata è intervenuto poi Don Marco Ferrini, presidente dell’Associazione Pavone D’oro accompagnato da Pape Gurioli, presidente di Giuria che hanno puntato sull’importanza di dare continuità al lavoro iniziato da Don Italo con i giovani e ricordato Padre Albino Varotti recentemente scomparso.

La giuria

A decretare i vincitori è stata come ogni anno, una giuria super tecnica di esperti del settore musicale presieduta da PAPE GURIOLI: una carriera dedicata alla musica, pianista nei campi musicali più disparati dal pop al jazz, compositore, arrangiatore, produttore artistico. Ha collaborato con grandi artisti come Laura Pausini, Jovanotti, Cesare Cremonini, Enrico Maria Papes e tanti altri.. un grande amico di Don Italo e Padre Albino Varotti. La giuria era composta da:

FEDERICA BALUCANI: cantante (ha duettato con artisti del calibro di Andrea Bocelli e il Volo) e attrice, già protagonista di show televisivi su RAI1, al momento impegnata in Italia e all'estero nello spettacolo teatral-musicale "Cult-Memorandum" proprio accanto a Pape Gurioli.

RITA FABBRI: speaker radiofonica in rappresentanza della radio ufficiale del Pavone d'Oro Radio RCB

CLAUDIA CIELI: cantante, ha aperto i concerti di Donatella Rettore e per tre anni vocalist in tournée con Andrea Mingardi. È stata la voce femminile anche dell'Orchestra Casadei, attualmente impegnata nello spettacolo teatrale del comico Andrea Vasumi e di recente ha pubblicato il suo album "Ciao Diavolo, ciao!" in vendita nei principali store digitali.

ILARIA FILIPPINI: cantante e vincitrice del Pavone d'Oro 2010.

BARBARA BANDINI: cantante e vincitrice del Pavone d'Oro 2000.

M° PAOLO BEZZICCHERI: direttore del Coro di Voci Bianche Arcobaleno di Forlì. LUCIO DONATI: cantante e docente di canto certificato da Michele Fischietti, ha lavorato nel teatro musicale con Vittorio Matteucci. Insegnante di canto ed interpretazione presso lo studio medico-artistico Calycanthus a Faenza.

Gli ospiti

Ospiti della serata sono stati:

Sara Calamelli, vincitrice della categoria A delle ultime due edizioni del Pavone D'oro e vincitrice dell'ultima edizione dello Zecchino D'oro. Sara ha cantato, “Una parola magica” accompagnata dal Coro delle Voci Bianche del Pavone D'oro diretto da Daniela Peroni tra gli applausi scroscinati del pubblico presente in sala.

Sara Lusa, vincitrice dell'edizione 2017 del Pavone D'oro.

Il “Duo Mizar” che ha incantato il pubblico in sala con uno spettacolo di musica e giocoleria.

La classe terza D della Scuola Elementare Martiri di Cefalonia che con il brano “Grammaticanto a scuola” (caricato anche su youtube) si è aggiudicata il premio simpatia.