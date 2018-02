Pavone D’Oro, ecco i finalisti che si sfideranno al Teatro Masini

Sono stati resi noti ieri sera, al termine dell'ultima semifinale i nomi dei venti finalisti che si contenderanno i premi finali e la vittoria della 38esima edizione del Pavone D'Oro. I venti nomi sono stati scremati da una giuria di esperti tra un centinaio di concorrenti che si sono sfidati nel corso della kermesse canora che ha preso il via giovedì scorso e che si concluderà sabato prossimo al Teatro Masini di Faenza. La giuria ha assegnato inoltre i premi speciali.

Il 'premio simpatia' è andato alla Terza D della Scuola Elementare Martiri di Cefalonia per l'impegno messo in un progetto che ha coinvolto un'intera classe Ad aggiudicarsi il premio della critica intitolato a Gian Carlo Alboni è stata invece a Serena Farolfi, mentre il premio fedeltá intitolato a Domenico Bendoni è andato a Erika Casadio. Lunedì sera invece sarà la volta del Pavone Rock: l'appuntamento è per le 20.30 nella Sala Fellini in piazza Santa Maria, 2 sempre a Faenza. Sul palco si alterneranno Origins of carbon, Poison ivy, Food and Money, Revolution, Adverse e Out of nova. Ospiti della serata: Elia (cantautore) e i Purple haze (vincitori della scorsa edizione).

Ultimo appuntamento con il Pavone D'Oro sabato prossimo al Teatro Masini. Saranno ancora due le serate di prevendita nei locali interni della parrocchia di Sant'Antonino in Corso Europa: martedì e giovedì dalle 19.30 alle 21.30. Apertura serale della biglietteria al Teatro Masini sabato dalle ore 19.30.

Ecco chi resta in gara:

Categoria A (fino a 9 anni)

VIOLA LIVERANI

MICHELE BARTOLINI

LETIZIA CORTESI

ANGELICA ZINZANI

LORENZO SANSAVINI

ALESSIA MICHELOTTI

Categoria B1 (dai 10 ai 12 anni)

REBECCA PIOVAN

GIADA GUERRINI

MATILDE ZAMA E MATTEO VIOLANI

Categoria B2 (13-14 anni)

LORENZO TRONCONI

SOFIA DE SANTIS

RENEE MESSENG

Categoria C (dai 15 ai 18 anni)

GIULIA TOSCHI

GIADA TRIPALDI

BEATRICE BONOCORE

ALICE BELLINI

WILMA FATIMA MATSOMBE

MARINA VIOLANI

GAIA TAPIN