Pensiline bus a Savarna e Conventello: "Attese da 12 anni, dovevano essere pronte nel 2019"

Il 24 luglio 2018 è stata discussa, nel palazzo del Comune di Ravenna, la petizione "Ripristinare due pensiline bus ingiustamente soppresse a Savarna e Conventello", sottoscritta da 411 cittadini, primi firmatari Serena Mengozzi di Conventello e Nicola Carnicella di Savarna, consigliere territoriale di Lista per Ravenna. Tutte le firme erano state raccolte entro il circondario, che comprende anche i paesi di Grattacoppa e Torri di Mezzano. Si chiedeva di riattivare le pensiline delle fermate bus poste a Savarna, in via Savarna n. 75, e a Conventello, in Via Scolo Pignatta n. 30.

"Soppresse una decina di anni prima per sopravvenute esigenze dei proprietari frontisti, erano e sono indispensabili perché ubicate sulle principali vie del circondario percorse dai mezzi pubblici, dove si registra una maggiore concentrazione di utenti, in particolare studenti - spiega Carnicella - A seguito della discussione, avvenuta nella commissione Affari istituzionali del consiglio comunale di Ravenna, pervenne alla prima firmataria della petizione la seguente risposta ufficiale dell’ assessore ai Lavori Pubblici e Mobilità Roberto Fagnani, datata 6 settembre 2018: “Nonostante il Comune non sia proprietario delle pensiline, si occuperà dell'installazione, per rispondere alle numerose richieste pervenute negli anni, ma che erano rimaste senza risposta e per garantire sicurezza ai bambini, disabili e anziani che usufruiscono del servizio di trasporto pubblico. L'intervento ricade nell’ investimento annuo di 100 mila euro, che il Comune stanzia per l’installazione delle pensiline. Sapendo che le precedenti posizioni, sia per la pensilina di via Scolo Pignatta, che per quella di via Savarna, non sono più idonee, gli uffici hanno deciso di valutarne lo spostamento, considerando la sicurezza e non arrecando problemi alla linea dell’ autobus. Qualora emergesse la possibilità, anche previa concertazione con il privato, di installazione, ci si impegna già da ora alla realizzazione delle pensiline entro il 2019, fermo restando che le stesse pensiline soppresse non potranno essere ripristinate nelle loro posizioni attuali”. Si sperava che ciò avvenisse in tempo per l’inizio dell’anno scolastico 2019-2020, a settembre. Non essendone tuttora avuta notizia, Lista per Ravenna ha indirizzato al sindaco un question time per chiederne le ragioni. Con l’occasione ho fatto presente che, qualora ci fossero difficoltà a reperire una collocazione idonea alla pensilina da ripristinare su via Scolo Pignatta a Conventello, potrebbe rispondere allo scopo lo spiazzo precedentemente occupato dai raccoglitori dei rifiuti, rimossi dopo l’avvio del nuovo sistema di raccolta. Occorrerà probabilmente un riporto di terreno per aumentare la superficie disponibile, onde poi procedere al getto della soletta e alla successiva installazione del manufatto".

Nicola Carnicella

(consigliere territoriale di Lista per Ravenna)

