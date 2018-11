Per adulti e bambini: al via un concorso di poesia a tema natalizio

È aperta da sabato primo dicembre la nona edizione del concorso di poesia a tema natalizio, organizzata dalla Parrocchia dei Santi Simone e Giuda di Lugo. I partecipanti al concorso sono divisi in tre categorie: bambini fino a 10 anni, ragazzi fino ai 15 anni e giovani e adulti oltre i 15 anni. Gli elaborati devono essere consegnati entro il 31 dicembre e non verranno restituiti. La partecipazione al concorso è gratuita.

Le poesie devono essere consegnate in cinque copie e recapitate a mano in Parrocchia o via posta con raccomandata all’indirizzo: Parrocchia Ss. Simone e Giuda Ap., via Madonna delle Stuoie 29/1, 48022, Lugo. In calce alla poesia va specificato nome, cognome, indirizzo, scuola, telefono e categoria.

Gli elaborati saranno valutati da una commissione di cinque membri. Per ogni categoria vengono premiati i primi tre classificati. La premiazione avverrà domenica 13 gennaio 2019 alle 17 nella chiesa parrocchiale di Madonna delle Stuoie. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0545 25235. Il concorso è organizzato in occasione del 48esimo anniversario della Parrocchia, con il patrocinio del Comune di Lugo.