Per due mesi lavori di manutenzione sui marciapiedi in diverse vie

Partiranno lunedì i lavori di manutenzione straordinaria previsti sui marciapiedi della via Battuzzi, lato destro (tratto da via Bovini a Via Zalamella), che proseguiranno successivamente sulla via Branzanti. I lavori consistono nella demolizione di tratti di marciapiedi esistenti, il successivo scavo di sbancamento, la fresatura e la bonifica di alcune zone stradali danneggiate dalle radici degli alberi, la completa fresatura dell’intera sede stradale e il rifacimento totale dei marciapiedi compresa la sostituzione dei chiusini in cemento con chiusini in ghisa e, infine, l’asfaltatura dei marciapiedi e della sede stradale. L’intervento dovrebbe concludersi entro due mesi. Il costo dei lavori è di 99mila euro.