Per festeggiare il 4 novembre si restaura il monumento ai Caduti

Sabato 3 novembre Fusignano ha celebrato la Giornata dell'unità nazionale e delle forze armate alla presenza del sindaco Nicola Pasi. Per l’occasione è stata celebrata una messa al Tempio dei caduti (chiesa del Pio Suffragio) con la partecipazione della corale “Arcangelo Corelli”.

In seguito, si è formato il corteo, che si è concluso con la deposizione di corone al restaurato monumento ai caduti di via dei Cosmonauti. Il monumento è stato restaurato in occasione del centenario della Prima guerra mondiale per iniziativa della sezione di Fusignano dell'Associazione caduti e dispersi in guerra, presieduta da Rosa Gherardi, con il contributo di cittadini, associazioni e attività del paese. Le iniziative sono state organizzate dal Comitato unitario antifascista di Fusignano.