Per il 25 aprile il Pavaglione di Lugo si illumina col tricolore

Sabato 25 aprile Lugo ha ricordato il 75esimo anniversario con commemorazioni senza pubblico e con alcune iniziative che hanno permesso di celebrare anche a distanza questa ricorrenza. Tra queste anche lo spettacolo del Pavaglione illuminato con il Tricolore che tutti i cittadini hanno potuto ammirare in diretta Facebook.

In mattinata il sindaco di Lugo Davide Ranalli ha deposto, insieme ai rappresentanti delle associazioni partigiane e combattentistiche, una corona davanti alla Rocca. Analoghe commemorazioni si sono svolte nelle frazioni, con la deposizione di corone da parte dei rappresentati delle consulte. In serata è invece andata in scena una sorpresa preparata dall’amministrazione comunale per regalare ai cittadini un momento di unità e condivisione. Sulla pagina Facebook del Comune di Lugo è infatti stato proposto il video in diretta che ha mostrato il Pavaglione illuminato con il Tricolore. Le riprese di un drone, effettuate da Erredi Droni, hanno così consentito a tutti di ammirare il quadriportico lughese, protagonista per una sera di particolari giochi di luce. Il Pavaglione si è infatti illuminato prima con il Tricolore e poi con i colori dell’arcobaleno. Le installazioni e i giochi di luce sono stati curati da Milkshake service audio & lights.

“Ci siamo impegnati a ricordare una data fondamentale per la nostra storia e lo abbiamo fatto anche se questa emergenza sanitaria non ci ha permesso di farlo tutti insieme – commenta il sindaco Ranalli - Se c’è una cosa che questa situazione ci ha insegnato è che i legami più forti resistono anche alla distanza. La bellezza di Lugo resta tale anche se non può essere ammirata dal vivo. Non potevamo essere di persona al centro del nostro Pavaglione, ma abbiamo voluto portarlo nelle case di tutti con questa meravigliosa sorpresa, regalata a tutti i cittadini grazie anche a due aziende del territorio, che ringraziamo per la disponibilità che hanno dimostrato”. Il video del Pavaglione illuminato, che ha superato le 12mila visualizzazioni, si può guardare sulla pagina Facebook del Comune di Lugo.