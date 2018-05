Per l'estate a Marina e a Lido di Dante arrivano i Carabinieri volontari

Nuovi servizi di osservazione e pattugliamento da parte dei volontari dell’associazione nazionale Carabinieri sono in programma per la prossima estate, a partire dal 15 giugno e fino a metà settembre, che si vanno ad aggiungere a quelli già in essere da qualche anno grazie alla convenzione stipulata con il Comune.

Due sono le località di mare che beneficeranno del servizio di osservazione e pattugliamento dei Carabinieri volontari: a Marina di Ravenna e a Lido di Dante dove saranno presenti pattuglie composte da due elementi, nel periodo di punta, anche da quattro, e una si avvarrà dell’autovettura messa a disposizione a titolo di comodato gratuito da parte del gruppo Emiliana Motor. Più che soddisfacente il bilancio di attività, che, dal mese di giugno 2017 al 30 aprile 2018, ha registrato 3111 servizi, per un totale di 4972 ore di attività, con un incremento del 34,6% delle pattuglie (da 641 a 863) distribuite sul territorio.

Parole di apprezzamento e plauso sono pervenute da parte del vicesindaco e assessore alla Sicurezza, Eugenio Fusignani. “Esprimo il mio più sentito ringraziamento – ha affermato Fusignani - ai volontari dell’associazione nazionale carabinieri che, con uno spirito di servizio e di senso delle istituzioni davvero encomiabile, collaborano con le forze di polizia, nel pieno rispetto delle competenze, contribuendo a rendere più sereno lo svolgimento della vita cittadina attraverso una mirata attività di prevenzione, che nasce dall’osservazione acuta derivante dall’essere volontari dalla spiccata e indiscussa professionalità. Questo tipo di professionalità ha dato i suoi frutti anche nel periodo estivo sul litorale con attività che ripeteremo nell’imminente estate, aggiungendo servizi in quelle zone di pregio ambientale sofferenti per aspetti legati a fenomeni di immoralità e degrado come Lido di Dante. Considerati i risultati e gli apprezzamenti da parte di istituzioni e cittadinanza, è intenzione di rinnovare, implementandola, la convenzione già in essere”.

“I volontari dell’associazione nazionale Carabinieri – ha rilevato il comandante della Municipale, Andrea Giacomini – forniscono un contributo importante al sistema complessivo della sicurezza. In particolare il servizio svolto all’ingresso e all’uscita dei quattro plessi scolastici di cui si occupano, oltre che ad accrescere il senso di tutela e protezione alla comunità scolastica, ci consente di liberare risorse da destinare ad altre attività”.

Isidoro Mimmi, presidente della sezione di Ravenna dell’Anc - ha illustrato, dati alla mano, le attività svolte nell’ultimo anno. Tra le altre si ricordano il presidio di sorveglianza e salvaguardia dell’incolumità della popolazione scolastica negli attraversamenti, che ha avuto luogo davanti a 4 plessi scolastici (“Don Minzoni” di via Cicognani, “Guido Novello” di piazza Caduti per la Libertà, “Mario Montanari” di via Aquileia e “Giovanni Pascoli” di Sant’Alberto) mentre 87 sono state le segnalazioni effettuate agli organi competenti (Polizia giudiziaria o Polizia municipale) per fatti meritevoli di approfondimenti operativi propri degli organi di Polizia giudiziaria, come ad esempio 11 casi di presunto spaccio di sostanze stupefacenti in parchi pubblici nei pressi delle scuole, 36 autoveicoli non coperti d’assicurazione in sosta in luoghi pubblici. L’associazione nazionale Carabinieri ha chiuso dunque un intenso anno di attività grazie all’impegno di 57 volontari, di cui 8 donne, a supporto delle forze di polizia statale e municipale per migliorare la sicurezza e la vivibilità cittadine. Di rilievo anche l’attività informativa e di sostegno ai cittadini ma anche ai turisti: sono state fornite 376 informazioni ai crocieristi e ai turisti stranieri, assistendo alcuni offesi da reato e 393 a turisti e cittadini italiani. Notevole anche l’attività di attenzione sul rispetto delle ordinanza sindacali e quella di assistenza fornita in occasione di eventi e manifestazioni.

Sono stati inoltre resi noti nel corso della conferenza i nomi dei tre volontari che si sono distinti per il maggior numero di servizi svolti all’insegna della professionalità e disponibilità a favore della cittadinanza ravennate: primo classificato Mauro Mattioli, con 114 servizi; secondo classificato Nevio Monti, con 112 servizi; terzo classificato Stefania Sanzani, con 96 servizi.