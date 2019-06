Per la Giornata della sicurezza in mare i Labrador simulano salvataggi in acqua

Sabato 15 giugno, presso la darsena del faro di Marina di Ravenna, la Sezione della Lega Navale, in collaborazione con Capitaneria di Porto e Guardia Costiera Ausiliaria, organizza la annuale Giornata della Sicurezza in mare. Un pomeriggio dedicato a spiegare come vivere in sicurezza questo elemento che fa parte della nostra vita.

Si comincia alle 15.00, presso la sede della Lega Navale, nel terrazzo dello storico edificio posto in prossimità del faro, dove ufficiali e sottoufficiali della Capitaneria di Porto parleranno di salvaguardia dell’ambiente marino e daranno le opportune indicazioni per le chiamate di emergenza e la sicurezza della navigazione. Ottima opportunità aperta a tutti noi cittadini di poter ascoltare i consigli di questi professionisti del mare e fare domande. Quest’anno l’incontro sarà onorato anche dalla presenza degli equipaggi di Dis-Equality: il periplo della nostra penisola, organizzato dalla Sezione Lega Navale di Trieste, con equipaggi composti anche da persone con disabilità motorie e che proprio il 15 giugno fa tappa a Ravenna. L’obiettivo è quanto mai in linea con il tema della giornata: mostrare e dimostrare che tutti noi, normo o diversamente dotati, possiamo andare in mare e al mare in assoluta sicurezza. Seguirà, presso la vicina darsena del faro, la parte più coreografica della giornata: le prove di sicurezza in acqua, con l’apertura delle zattere di salvataggio, l’intervento dei mezzi di soccorso della Capitaneria di Porto e la dimostrazione di salvataggio da parte dei cani addestrati a questo difficile compito.