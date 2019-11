Per la Maratona i container del porto diventano spogliatoi

Quest'anno la Maratona di Ravenna, Città d'arte si avvale del sostegno del Terminal Container Ravenna (società partecipata da Sapir e Contship) e della controllata Container Service, che metteranno a disposizione dei partecipanti 5 container da 20 piedi ciascuno che serviranno come deposito e spogliatoio.

Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club, l'associazione che organizza la Maratona, è stato ospite giovedì mattina di Tcr, dove ha incontrato il presidente Giannantonio Mingozzi e il responsabile commerciale Alessandro Battolini. "Ci fa piacere collaborare con una manifestazione sportiva così partecipata che fa conoscere Ravenna in tutto il mondo e, di conseguenza, promuove beni culturali e opportunità turistiche ma anche infrastrutture e servizi offerti dal nostro porto e dai terminal che vi operano", hanno sottolineato Mingozzi e Battolini. Da parte sua Righini, ricordando come la Maratona di Ravenna si avvalga sempre di più di aziende e sponsor fondamentali per la buona riuscita della tre giorni, ha ringraziato Tcr per l'impegno augurandosi che la collaborazione possa continuare negli anni a venire.