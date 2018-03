Per la prima volta l'Oscar del Club della braciola va allo stesso ristorante della tradizione

Venerdì il presidente del “Club della Braciola – amanti della tagliatella” Maurizio Casadei e il sindaco di Talamello Francesca Ugolini hanno consegnato il premio per l'edizione 2017 di 'Ristorante del'anno' a Maurizio Palazzini, titolare della Locanda dell'Ambra che gestisce insieme alla sua famiglia. Il ristorante si è aggiudicata il premio con il punteggio massimo di 4,27 braciole. Ad assegnarlo, come ogni anno, il Club della braciola – amanti della tagliatella, l’associazione che da trent’anni visita e recensisce locande, ristoranti e trattorie del territorio emiliano-romagnolo aggiornando la guida online che contiene i migliori ristoranti delle terre di Romagna. Il motto dei Buongustai associati è “Assaggiare la Romagna”: dal 1984 ad oggi sono più di 1100 i presidi culinari recensiti e il punteggio viene assegnato in base al servizio, all’ambiente, ai vini e al rapporto qualità-prezzo.

Per la prima volta nella storia del club, la targa è stata consegnata per la seconda volta allo stesso ristorante. Infatti, la Locanda dell'Ambra aveva già ottenuto il riconoscimento nel 2010. Come ha spiegato il presidente Maurizio Casadei, "una delle motivazioni che ci ha spinto a consegnare il premio per la seconda volta è stata proprio la capacità di mantenere negli anni lo stesso livello in termini di rapporto qualità-prezzo, di scelta dei piatti e dell’accoglienza con il cliente". Le specialità del ristorante vincitore di quest'anno sono quelle tipiche dei territori collinari dell’entroterra riminese: il formaggio di fossa, i funghi porcini, il tartufo e le castagne, mentre alcuni piatti si rifanno alla tradizione secolare, come le tagliatelle impastate con la farina di castagne. Un posto è dedicato anche al sale dolce di Cervia, utilizzato per rendere più raffinate alcune ricette.