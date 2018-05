Per le strade e nei giardini tornano le 'Feste dei vicini'

Giugno sarà anche quest’anno il mese della Festa dei Vicini, promossa dall’assessorato alla Partecipazione del Comune di Bagnacavallo e dai Consigli di Zona nel capoluogo e nelle frazioni. Strade, parchi e giardini ospiteranno i ritrovi spontanei dei cittadini, riuniti attorno a tavole imbandite, fra animazioni e chiacchiere con l’obiettivo di coltivare i rapporti di vicinato, accogliere i nuovi arrivati e festeggiare il piacere di stare assieme.

Si partirà giovedì 14 giugno da Villa Prati, dove piazza don Succi ospiterà un momento conviviale a cui sono invitati tutti i residenti nella frazione. Il giorno ufficiale della Festa dei Vicini a Bagnacavallo è invece stato fissato per venerdì 22 giugno: ci sarà tempo fino al 4 giugno per aderire. Sempre il 22 giugno si farà festa anche a Villanova con il tradizionale trebbo del Parco Allende, momento estivo di ritrovo del paese nello spirito della Festa dei Vicini. Altre feste potranno essere organizzate nel capoluogo e nelle frazioni su iniziativa dei cittadini inviandone comunicazione all’Ufficio Cultura, Comunicazione e Partecipazione.

Le modalità di partecipazione alla Festa dei Vicini sono semplici: contattare i propri vicini di casa e mettersi d’accordo per allestire una cena o una merenda lasciando spazio alla creatività e alle abilità di ciascuno. Per aderire alla manifestazione occorre consegnare o inviare via mail entro lunedì 4 giugno all'Ufficio Cultura, Comunicazione e Partecipazione l’apposito modulo che è possibile scaricare dal sito del Comune di Bagnacavallo oppure ritirare presso l’ufficio. È possibile inoltre richiedere la chiusura delle strade per il periodo di svolgimento della festa.