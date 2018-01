"Per mamme e papà appena nati e i loro bimbi": previsto un nuovo incontro

Nuovo appuntamento per il ciclo di incontri "Per mamme e papà appena nati e i loro bimbi", promossi dal Centro per le famiglie dell'Unione della Romagna Faentina per confrontarsi sulle tematiche relative alla crescita del bambino nel primo anno di vita. "Prevenzione degli incidenti e primo soccorso al neonato" è il tema dell'incontro programmato lunedì 15 gennaio, dalle ore 9.30 alle 11.30, al Centro per le famiglie (via degli Insorti 2, Faenza). Interverrà la pediatra Luisa Fiumana. L'appuntamento di lunedì prossimo è ad accesso libero e gratuito, ma è obbligatoria l'iscrizione. Per informazioni e iscrizioni contattare il Centro per le famiglie (tel. 0546 691816/691871; e-mail: informafamiglie@romagnafaentina.it).