Per medici, oss e infermieri parcheggi gratis e accesso libero alla ztl

Il personale sanitario - medici e infermieri - e gli operatori sociosanitari-assistenziali potranno accedere alla ztl (zona a traffico limitato) e sostare gratuitamente in tutti i parcheggi regolamentati da parcometro di proprietà comunale (strisce blu); sono esclusi solo i parcheggi con accesso delimitato da sbarre. Lo ha deliberato martedì la giunta comunale di Ravenna, riunitasi in modalità telematica di videoconferenza.

La decisione è stata presa per agevolare gli spostamenti del personale sanitario e socio-assistenziale, che in questo periodo sta lavorando senza sosta, affrontando turni di lavoro lunghi e frequenti e spesso venendo richiamato in servizio anche all’improvviso. A medici, infermieri e operatori socio-sanitari-assistenziali saranno quindi rilasciati a titolo gratuito contrassegni di tipo “P”, validi sei mesi dalla data di emissione dietro presentazione di autocertificazione in cui venga dichiarata la struttura nella quale si opera e la mansione.

Il rilascio dei contrassegni è possibile già a partire da mercoledì. Per poterli ottenere ci si dovrà rivolgere all’ufficio Relazioni con il pubblico della Polizia locale, in via D’Alaggio 3, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30. Il rilascio avverrà dietro presentazione dei due moduli scaricabili dai seguenti link: bit.ly/richiesta-permessop, bit.ly/autocert-permessop. I moduli potranno comunque essere anche direttamente forniti all’ufficio Relazioni con il pubblico della Polizia locale, che naturalmente opererà garantendo il rispetto delle distanze di sicurezza previste dalla normativa in vigore. I contrassegni saranno revocati alla data di cessazione dell’emergenza.