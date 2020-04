Per Pasqua i piatti contadini arrivano a casa con gli "agri-menù" a domicilio

Nonostante le restrizioni legate al Coronavirus, la campagna non si ferma e gli agricoltori di Coldiretti Ravenna sono sempre al lavoro per garantire alimenti freschi e a chilometro zero, per non rinunciare a un pranzo di Pasqua in famiglia all'insegna del territorio e del cibo contadino.

Le eccellenze agroalimentari del territorio già da alcune settimane giungono direttamente a casa dei consumatori grazie alle consegne a domicilio attivate dal Mercato di Campagna Amica di via Canalazzo 59 (regolarmente aperto al pubblico martedì e sabato dalle 8.30 alle 13 e venerdì dalle 14.30 alle 19) e dalle tante imprese agricole e agrituristiche della provincia che si sono attivate per recapitare i propri prodotti ai clienti che ne fanno richiesta. Al Mercato, inoltre, è sempre attiva l'opzione 'ordina e ritira', che consente di prenotare la spesa da casa e di passarla a prendere senza fare alcuna fila. Listini, disponibilità e consegna si possono richiedere inviando un messaggio Whatsapp al 3478638450. Già da martedì, inoltre, è possibile ordinare colombe artigianali realizzate con materie prime 100% made in Italy e di origine agricola, in primis il grano varietà giorgione.

Chi non vuole rinunciare ai piatti pasquali della tradizione contadina può, inoltre, contare sulle consegne a domicilio degli agriturismi della rete Campagna Amica-Terranostra. Nonostante la chiusura forzata delle strutture per via dell'emergenza Coronavirus, i cuochi contadini degli agriturismi Campagna Amica-Terranostra della provincia di Ravenna si sono attrezzati per consegnare in sicurezza, nel rispetto della normativa di igiene e sicurezza alimentare e delle recenti indicazioni antidiffusione Covid-19, il pranzo pasquale.

“L’obiettivo di queste iniziative di consegne a domicilio – spiega il direttore di Coldiretti Ravenna, Assuero Zampini - è garantire a tutti una tavola di Pasqua 'apparecchiata' a casa direttamente dai contadini con prodotti freschi e di qualità nell’ambito della campagna #MangiaItaliano a difesa del made in Italy, del territorio, dell’economia e del lavoro”. L’agriturismo è tra le attività agricole che più duramente sono state colpite dall’emergenza e la Coldiretti è impegnata nel realizzare un piano di intervento anche con la richiesta di un sostegno economico legato alle mancate presenze effettive sia come alloggio che come ristorazione, a fronte del completo annullamento di tutte le prenotazioni.

Il servizio di consegna degli agri-menù pasquali è stato attivato da

- Agriturismo Martelli (Ravenna) che consente di prenotare entro venerdì 10 aprile, chiamando il 3392206342 queste pietanze: tortino di broccoli con fonduta al parmigiano, cappelletti al ragù, girelle gratinate al prosciutto e fontina, lombetto di maiale farcito, patate arrosto e torta della nonna (consegne su Ravenna, San Marco, Villanova, Camerlona).

- Agriturismo Rio Manzolo (Brisighella): strudel salato alle erbe di campo, polpette ai carciofi e polpette di carne, Tortelli di ortiche e ricotta burro e salvia, tagliatelle al sugo di strigoli e scalogno, arrosto di maiale con patate al forno, crema di cioccolato fondente con meringhe sbriciolate (1 bottiglia di vino ogni due persone), consegna gratuita nei territori di Brisighella, Riolo Terme, Castel Bolognese, Faenza, Imola e Bassa Romagna. Info e prenotazioni 3397990144.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

- L'Agriturismo Tenuta Nasano (Riolo Terme) propone solo per domenica a pranzo frittata alle erbe di campo e caciotta, crostino tartufato, salame gentile con piadina, passatelli asciutti con radicchio e pancetta, tortelloni di ricotta al ragù, pollo ruspante in porchetta, pomodori gratin e patate, tiramisù campagnolo, vino della cantina a scelta. Prenotazioni entro venerdì 10 aprile. Consegne nei comuni di Riolo Terme, Casola Valsenio, Castel Bolognese e Imola. Per info 3394939961, 3349991623.