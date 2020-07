Per una sera via Cavour si trasforma in un "salotto del benessere"

Venerdì sera turisti e cittadini potranno scoprire nel cuore di Ravenna tutti i colori e l’energia della buona frutta a km zero. Il Mercato Contadino coperto di Campagna Amica di via Canalazzo 59 per una sera porta, infatti, un mare di frutta locale e di stagione in pieno centro storico partecipando all’evento dedicato a salute & benessere ‘I Colori dell’Energia’, promosso dai commercianti di via Cattaneo nell’ambito dei venerdì di ‘Ravenna Bella di Sera’.

La strada del centro, perpendicolare della centralissima via Cavour, si trasformerà, dalle 21, in un piccolo ‘salotto del benessere’ con assaggi di frutta appena colta dai produttori agricoli del territorio, mini-talk sul rapporto natura, alimentazione, salute in compagnia della farmacista-naturopata Lorella Tassinari, che parlerà della stretta connessione tra colori del cibo ed energia per il nostro organismo e, ovviamente, la bellezza delle vetrine a tema preparate dai commercianti.