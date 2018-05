"Percorsi della memoria 1940/1945": i luoghi dimenticati della Resistenza ravennate

Venerdì 18 maggio alle 9.45, nella sede della Scuola secondaria Guido Novello, in piazza Caduti per la Libertà 15, le ragazze e i ragazzi delle scuole secondarie San Pier Damiano, Don Minzoni, Mario Montanari e Guido Novello presenteranno una guida dei luoghi salienti della Resistenza ravennate, alcuni più noti, come l’Isola degli Spinaroni e Madonna dell’Albero, altri meno noti o persino dimenticati, come la Lapide di via Belvedere e il Cippo di Vicolo dei Francesi.

La guida è l’elaborato finale di un lavoro delle scuole Secondarie di primo grado di Ravenna, promosso dalla Sezione Luigi Fuschini Anpi di Ravenna, in collaborazione con l’assessorato al Decentramento del Comune di Ravenna e il Consiglio territoriale Ravenna centro, che ha lo scopo di rinforzare la conoscenza dei fatti e dei valori alla base della nostra Repubblica. Il progetto è alla quarta edizione e si inquadra all’interno del progetto conCittadini dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna. Ad ascoltare le ragazze e i ragazzi ci saranno l’assessore al Decentramento, Gianandrea Baroncini, e Danilo Varetto, membro dell’ufficio di Presidenza dell’Anpi provinciale in rappresentanza del presidente Ivano Artioli. Porterà un saluto la vicepreside della Scuola Novello. L’evento sarà accompagnato da musiche e letture di poesie, a cura degli studenti della Scuola Novello.

A differenza delle edizioni precedenti, nelle quali il progetto aveva la natura di un concorso con una scuola vincitrice, quest’anno le quattro scuole hanno lavorato insieme, avviando un percorso di collaborazione che ha dato ottimi risultati e che verrà perseguito anche nel futuro; è stato un grande impegno per gli insegnanti Rossana Ballestrazzi della Novello, Annalisa Ercolani della Montanari, Alessandro Fiume della Damiano e Federica Sarasini della Don Minzoni.