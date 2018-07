Perde i sensi nella piscina, paura per una bambina di 5 anni

Tanta paura per una bambina che ha perso i sensi nella piscina di Riolo Terme. L'incidente è avvenuto intorno alle 15 di venerdì. A quanto sembra a causa di un malore, la piccola, che ha 5 anni, avrebbe perso i sensi in acqua, nella vasca dei bambini, ed è andata sott'acqua. Tuttavia il bagnino di salvataggio si è accorto della situazione ed è intervenuto prontamente recuperandola e praticando le manovre di respirazione. La bambina, che appartiene ad un gruppo di centro estivo di Bologna, si è ripresa poco dopo. Sul posto, data la giovanissima età della piccola, si è portato anche l'elicottero del 118 con un codice di massima emergenza. Dopo essere stata stabilizzata sul posto, la bambina è stata portata con il velivolo all'ospedale Maggiore di Bologna per accertamenti. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Faenza, che hanno accertato la regolarità della piscina. Ad un primo controllo non sarebbero stato riscontrato niente di irregolare.