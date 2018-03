Perde il lavoro e la casa, ritrovato senza vita nell'abitazione che doveva lasciare

Un dramma dettato dalla disperazione quello che, nel tardo pomeriggio di lunedì, si è consumato a Lido Adriano dove un 58enne ha deciso di togliersi la vita. L'uomo, secondo quanto emerso, aveva perso il lavoro e, allo stesso tempo, gli era stato intimato dal Tribunale di lasciare la casa dove viveva. Il 58enne, nella mattinata di martedì, avrebbe dovuto abbandonare la propria abitazione e, nonostante i figli gli avessero dato la loro disponibilità ad accoglierlo, ha deciso di compiere il gesto estremo temendo, probabilmente, di diventare un peso. La macabra scoperta è stata fatta verso le 18.30 di lunedì, quando un congiunto lo ha trovato senza vita nella casa che doveva lasciare. E' scattato l'allarme che ha fatto arrivare sul posto i mezzi del 118, ambulanza e auto medicalizzata, ma il medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso e avvertire il personale della polizia di Stato per gli accertamenti di rito.