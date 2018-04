Perde l'equilibrio e cade da una scaletta: paura per un operaio

Attimi di paura lunedì mattina in un'azienda di Fruges, nel comune di Massa Lombarda, in via Porec. Un operaio 35enne di nazionalità albanese è rimasto ferito dopo esser caduto all'indietro da una piccola scala dall'altezza di circa un metro. I primi a soccorrerlo sono stati i colleghi di lavoro, che hanno allertato il 118. Sul posto gli operatori di "Romagna Soccorso" sono giunti con un'ambulanza e l'elimedica. Il ferito, dopo esser stato stabilizzato, è stato trasportato per gli accertamenti del caso al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni. Per chiarire la dinamica dell'incidente sono intervenuti i Carabinieri di Massa Lombarda ed il personale della Medicina del Lavoro.