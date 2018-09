Perdita in una condotta della rete idrica: tanti paesi senz'acqua, operai al lavoro

Gli operatori di Hera sono al lavoro per riparare una perdita avvenuta alla condotta di rete idrica di San Zaccaria, in via Cella all'incrocio con via Moro. La condotta oggetto dell’intervento ha un diametro di circa 500 millimetri. Le squadre di Hera stanno procedendo con le operazioni di riparazione che comporteranno la momentanea interruzione della distribuzione dell'acqua alle utenze di Castiglione di Ravenna, Casemurate, Mensa Matellica, Campiano, San Pietro in Campiano, Massa, San Zaccaria, Bastia e Borgo Pasna e cali di pressione nelle località di Coccolia, San Pietro in Vincoli, Borgo Sisa, Durazzano e Ducenta. L’azienda, che ha provveduto anche all’invio di sms ai cittadini che risiedono nelle zone interessate dalle variazioni del servizio idrico, auspica di terminare l’intervento di risanamento della condotta e quindi ripristinare le normali condizioni di funzionamento della stessa entro il tardo pomeriggio di mercoledì.