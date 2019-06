Dramma in stazione: giovane perde la vita travolto da un treno

Sciagura mercoledì mattina alla stazione ferroviaria di Gambettola. Un giovane ha perso la vita investito da un treno. Il dramma si è consumato poco dopo le 8.30. Subito sono accorsi sul posto i sanitari del 118 con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo, ma per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. Il personale di "Romagna Soccorso" non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Polizia Ferroviaria e Carabinieri sono accorsi sul luogo della tragedia per chiarire la dinamica dell'accaduto, che è stata infine accertata in un suicidio.

Pesanti le ripercussioni sul traffico ferroviario. Coinvolto il Regionale 11407 Piacenza - Ancona, autorizzato alle 11.30 a ripartire. La circolazione ferroviaria è stata temporaneamente sospesa per accertamenti dell'autorità giudiziaria. I treni a lunga percorrenza coinvolti sono stati l'Intercity 604 e Frecciabianca 8801, che hanno subito una deviazione di percorso con un ritardo stimato di circa 120 minuti. Interessati anche nove treni a lunga percorrenza e sette regionali, sempre con ritardi fino a 120 minuti. Due i regionali limitati nel percorso. Alcuni treni sono stati deviati sulla linea per Ravenna. E' stata potenziata l’assistenza alle persone in viaggio, in particolare a Bologna e Rimini, anche con riprotezione dei passeggeri su convogli alternativi. Infine le Ferrovie hanno distribuito circa 1200 kit con generi di conforto.